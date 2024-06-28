"Работа идёт 24/7": Полковник рассказал об успехах российского ВПК

Специальная военная операция обязывает модернизировать оружие поражения. Разработчики внедряют новые технологии, чтобы без проблем уничтожать иностранное вооружение на фронте. Об этом рассказал советник управляющего директора АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова", полковник ВС РФ, Герой России Аркадий Корольков в беседе с 360.ru.

Он отметил, что российский ВПК успешно справляется с вызовами, с которыми сталкиваются наши бойцы в зоне СВО. По его словам, конструкторы разрабатывают новые средства поражения, чтобы бороться с техникой, которой Запад снабжает Незалежную.

"Зная их характеристики, наша промышленность работает на то, чтобы эти средства поражения не достигали нашей территории. Поэтому конструкторы работают 24/7, предприятия работают 24/7. Понятно, что не всегда всё получается, но в целом гособоронзаказ выполняется, люди работают, и новая техника в войска поступает", — подчеркнул Корольков.

Он добавил, что с фронта идут положительные отзывы о новых разработках. Например, подчеркнул полковник, ПТУР "Корнет" и снаряд "Краснополь-М2", который применяется для 152-миллиметровых орудий, бойцы уже успели опробовать в действии.

Корольков также рассказал о разработке передовых боеприпасов с интегрированной спутниковой навигационной системой, которая позволит наводить снаряд на цель по координатам. По его словам, это усилит возможность противодействия противнику на больших расстояниях и использования собственных ресурсов более эффективно.