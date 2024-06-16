ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 17:15

Российские учёные создадут инструкцию по уничтожению БМП Bradley

БМП Bradley. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

БМП Bradley. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Российские учёные составят рекомендации для военных СВО, в которых будет подробная инструкция по уничтожению американских боевых машин Bradley. Сначала испытания проведут на трофейных экземплярах, которые бойцы ВС РФ транспортировали в Москву. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил замначальника отдела ФГБУ "38 НИИИ БТВТ" Минобороны России Виталий Блоцкий.

"Каждый зарубежный образец представляет для нас интерес. На этом образце мы проведём определённый вид испытаний, после чего также выдадим рекомендации по его уничтожению", — сказал военный.
"Задача выполнена": Дуэль российского БТР и БМП Bradley под Авдеевкой попала на видео
"Задача выполнена": Дуэль российского БТР и БМП Bradley под Авдеевкой попала на видео

Ранее инженеры из Петербурга создали гусеничный робот-РЭБ, защищающий штурмовиков от FPV-дронов. Такая разработка может контролировать воздушную обстановку в течение шести часов. При этом "помощник" для наших бойцов способен отдаляться от оператора на четыре километра.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров