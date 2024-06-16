Российские учёные создадут инструкцию по уничтожению БМП Bradley
БМП Bradley. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis
Российские учёные составят рекомендации для военных СВО, в которых будет подробная инструкция по уничтожению американских боевых машин Bradley. Сначала испытания проведут на трофейных экземплярах, которые бойцы ВС РФ транспортировали в Москву. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил замначальника отдела ФГБУ "38 НИИИ БТВТ" Минобороны России Виталий Блоцкий.
"Каждый зарубежный образец представляет для нас интерес. На этом образце мы проведём определённый вид испытаний, после чего также выдадим рекомендации по его уничтожению", — сказал военный.
Ранее инженеры из Петербурга создали гусеничный робот-РЭБ, защищающий штурмовиков от FPV-дронов. Такая разработка может контролировать воздушную обстановку в течение шести часов. При этом "помощник" для наших бойцов способен отдаляться от оператора на четыре километра.