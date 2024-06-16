Российские учёные создадут инструкцию по уничтожению БМП Bradley

Российские учёные составят рекомендации для военных СВО, в которых будет подробная инструкция по уничтожению американских боевых машин Bradley. Сначала испытания проведут на трофейных экземплярах, которые бойцы ВС РФ транспортировали в Москву. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил замначальника отдела ФГБУ "38 НИИИ БТВТ" Минобороны России Виталий Блоцкий.