Главком ВС Швеции шокировал сравнением российского ВПК с западным
Главком ВС Швеции Бюден: РФ в одиночку производит больше оружия, чем весь Запад
Военно-промышленные предприятия в России изготавливают больше оружия, чем все страны Запада, вместе взятые. Такое мнение высказал главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND.
"Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину", — заявил военный.
По словам Бюдена, Россия обладает огромным военным потенциалом и ресурсами, которые они могут пускать в ход против ВСУ, что приводит к резким изменениям баланса сил на конкретных участках фронта. При этом шведский главком считает, что в конфликте сложилась патовая ситуация.
Ранее в Штатах выступали с похожим утверждением. Бывший сотрудник ЦРУ и член демократической партии США Брайан Дин Райт заявил, что Россия производит колоссальный объём вооружения. Это делает бесполезными любые пакеты военной помощи, так как Запад просто не может догнать российские темпы производства.
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