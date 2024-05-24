Главком ВС Швеции шокировал сравнением российского ВПК с западным

Военно-промышленные предприятия в России изготавливают больше оружия, чем все страны Запада, вместе взятые. Такое мнение высказал главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND.

"Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину", — заявил военный.

По словам Бюдена, Россия обладает огромным военным потенциалом и ресурсами, которые они могут пускать в ход против ВСУ, что приводит к резким изменениям баланса сил на конкретных участках фронта. При этом шведский главком считает, что в конфликте сложилась патовая ситуация.