Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) по темпам производства значительно превосходит своих конкурентов на Западе. Как написал в материале для Fox News бывший сотрудник ЦРУ и член демократической партии США Брайан Дин Райт, поэтому западным странам нечего противопоставить российскому ВПК на Украине.

Демократ подчеркнул, что военная машина Запада не поспевает за Россией. Он отметил, что на самом деле не существует никакого волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат в украинских войсках, что, по его словам, является основной проблемой.

"Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники", — заявил эксперт.

Также бывший сотрудник американских спецслужб признал, что российским властям во главе с президентом РФ Владимиром Путиным удалось выдержать западные санкции. В то же время, как заявил аналитик, всё больше украинцев считают, что конфликт уже проигран. Он также напомнил об опросе, в котором 42% граждан Украины высказались за проведение мирных переговоров.

"И, честно говоря, эти 42% правы. <…> Планета должна сосредоточиться на мире, а не на выделении ещё 60 миллиардов долларов военной помощи, которая, по словам даже украинских генералов, всё равно их не спасёт", — заключил Райт.