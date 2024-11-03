За ночь силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над территорией России
Минувшей ночью силы ПВО России отразили попытку террористической атаки со стороны Украины, сбив 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в телеграм-канале.
Из общего числа беспилотников 16 были уничтожены над Ростовской областью, два — над Белгородской областью, и один — над Волгоградской областью.
За неделю Армия России совершила 44 групповых удара с применением высокоточного оружия и БПЛА по военным объектам ВСУ. В частности, был поражён центр управлениями беспилотными системами Генерального штаба ВС Украины.
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flickr / James Blackmore