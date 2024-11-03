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3 ноября, 05:06

За ночь силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над территорией России

Минувшей ночью силы ПВО России отразили попытку террористической атаки со стороны Украины, сбив 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в телеграм-канале.

Из общего числа беспилотников 16 были уничтожены над Ростовской областью, два — над Белгородской областью, и один — над Волгоградской областью.

Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотниками
Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотниками

За неделю Армия России совершила 44 групповых удара с применением высокоточного оружия и БПЛА по военным объектам ВСУ. В частности, был поражён центр управлениями беспилотными системами Генерального штаба ВС Украины.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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