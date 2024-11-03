Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотниками

Силы ПВО успешно отражают масштабную воздушную атаку противника в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

По последним данным, было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов, в частности, в таких населённых пунктах как Новошахтинск, Каменск и Усть-Донецкий район.