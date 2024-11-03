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3 ноября, 04:02

Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотниками

Голубев: 16 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО в Ростовской области

Силы ПВО успешно отражают масштабную воздушную атаку противника в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

По последним данным, было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов, в частности, в таких населённых пунктах как Новошахтинск, Каменск и Усть-Донецкий район.

Ситуация находится под контролем. На земле нет пострадавших и повреждений. Военные продолжают свою работу по обеспечению безопасности.

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Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона 2 ноября уничтожила четыре американские ракеты ATACMS, три французские авиабомбы Hammer и полсотни беспилотников самолётного типа. При этом за ночь атаковать российскую территорию попытались 24 украинских беспилотника, которые также были сбиты силами ПВО.

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flickr / _Allen_

Артём Гапоненко
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