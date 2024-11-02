Командиры ВСУ отдали солдатам страшный приказ расстреливать мирных жителей
Пленный боец ВСУ: Командование приказывает операторам БПЛА бить по гражданским
Командование ВСУ приказывает операторам беспилотных летательных аппаратов бить по гражданскому населению из-за страха. Об этом рассказал пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов в интервью ТАСС.
«Да, могут, отдают приказы лупить по гражданским. К примеру вот на вот таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно кто это», — заявил Лукьянов.
Ранее военнопленный ВСУ поделился, что киевские бойцы обучали неопытных инструкторов НАТО в Британии. Боец объяснил, что советы инструкторов не соответствовали настоящим военным событиям и на деле грозили риском мгновенной смерти, они также ничего не знали о разделе противодействия беспилотникам. По словам Лукьянова, поездка в Англию не принесла никакой пользы с точки зрения тактической подготовки.
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