«Да, могут, отдают приказы лупить по гражданским. К примеру вот на вот таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно кто это», — заявил Лукьянов.

Ранее военнопленный ВСУ поделился, что киевские бойцы обучали неопытных инструкторов НАТО в Британии. Боец объяснил, что советы инструкторов не соответствовали настоящим военным событиям и на деле грозили риском мгновенной смерти‎, они также ничего не знали о разделе противодействия беспилотникам. По словам Лукьянова, поездка в Англию не принесла никакой пользы с точки зрения тактической подготовки.