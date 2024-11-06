Глава Дагестана подтвердил уничтожение БПЛА над Каспийском

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Каспийском, подтверждает глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

«Сегодня утром силы ПВО уничтожили над Каспийском БПЛА. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами. Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики», – заверил губернатор

Меликов призвал всех жителей республики сохранять спокойствие, доверять только проверенным источникам. Также он напомнил о запрете на размещение в Сети фото и видео, которые «могут оказать содействие врагам».