Глава Дагестана подтвердил уничтожение БПЛА над Каспийском
Уничтожение БПЛА над Каспийском. Фото © VK / Без Тормозов
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Каспийском, подтверждает глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, сейчас выясняются обстоятельства ЧП.
«Сегодня утром силы ПВО уничтожили над Каспийском БПЛА. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами. Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики», – заверил губернатор
Меликов призвал всех жителей республики сохранять спокойствие, доверять только проверенным источникам. Также он напомнил о запрете на размещение в Сети фото и видео, которые «могут оказать содействие врагам».
Данные об уничтожении БПЛА над Каспийском появились менее часа назад. Очевидцы публиковали видео взрыва в небе.