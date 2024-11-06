Очевидцы публикуют видео уничтожения беспилотника над Каспийском

Очевидцы публикуют видео уничтожения беспилотника над городом Каспийском в Дагестане. По словам местных жителей, взрыв раздался сегодня около 8 утра.

Официальной информации о случившемся пока нет. Согласно сведениям Минобороны РФ, минувшей ночью над двумя российскими регионами сбили три украинских беспилотника самолётного типа. Вражеские объекты уничтожили над Орловской и Курской областями.