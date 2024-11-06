В Дагестане усилен режим безопасности на военных объектах из-за атаки дронов ВСУ
В Дагестане власти объявили об усилении режима безопасности на гражданских и военных объектах по причине того, что очередной беспилотник был сбит российскими силами ПВО в небе над республикой. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы региона Сергея Меликова.
«Ситуация в регионе, по словам [главы региона] Сергея Меликова, стабильная и контролируемая. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает. Усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах», — отмечается в тексте.
Напомним, уже второй украинский БПЛА был уничтожен в дагестанском Каспийске. Предварительно, это также был переделанный в беспилотник самолёт А-22 «Летучая лисица». Очевидцы публиковали видео взрыва в небе над городом. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил уничтожение дрона. В связи с инцидентом аэропорт Махачкалы поменял режим работы.
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