Военный эксперт раскрыл коварство испанского дрона Columba, упавшего на дом в Белгороде

Испанский беспилотник Columba, атаковавший 5 ноября многоквартирный дом в Белгороде, опасен тем, что используется в комбинированной атаке и летит на очень малой высоте, чтобы оставаться в радиотени. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Нужно понимать, что такого рода беспилотники пролетают, когда происходит так называемая комбинированная атака: в воздухе находится сразу несколько воздушных целей, которые подбираются таким образом, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны. А потом, когда ПВО отвлечена на эту работу, запускаются такого рода беспилотники, которые летят на очень малой высоте, чтобы оставаться в радиотени станций обнаружения важных целей наших зенитно-ракетных комплексов, и прорываются к населённым пунктам», — объяснил Леонков.

А взрывчатка С-4, какую нашли в этом беспилотнике, — это очень мощное вещество, которое занимает малый объём, но при этом его взрывная сила примерно в два-три раза больше, чем у обычной толовой шашки. Обычно С-4 используют спецподразделения сил специальных операций многих стран НАТО. По словам эксперта, даже по химическому составу вещества можно определить, откуда оно — из Великобритании или США.

«Я думаю, экспертиза это определит. Но так как именно Великобритания специализируется на диверсионных террористических атаках, могу предположить, что данная взрывчатка имела британское происхождение», — заключил эксперт.

Напомним, 5 ноября беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и начался пожар. После удара загорелись три квартиры. Предварительно, пострадал один человек, погибших нет.