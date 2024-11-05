Появилось видео с моментом попадания дрона по многоквартирному дому в Белгороде
В Сети появилось видео с моментом попадания украинского беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде. Видно, как дрон пикирует в сторону земли, после чего раздаётся взрыв.
Момент попадания дрона ВСУ по дому в Белгороде. Видео © Telegram / «Пограничник из ада»
Напомним, беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и начался пожар. Инцидент произошёл в районе улицы Каштановой. Пострадал как минимум один человек, горят три квартиры.
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Telegram / «Пограничник из ада»