Появилось видео с моментом попадания дрона по многоквартирному дому в Белгороде

В Сети появилось видео с моментом попадания украинского беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде. Видно, как дрон пикирует в сторону земли, после чего раздаётся взрыв.

Напомним, беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и начался пожар. Инцидент произошёл в районе улицы Каштановой. Пострадал как минимум один человек, горят три квартиры.