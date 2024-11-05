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5 ноября, 13:08

Три квартиры горят после попадания беспилотника ВСУ в многоэтажку в Белгороде

Последствия прилёта украинского беспилотника по многоэтажке в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия прилёта украинского беспилотника по многоэтажке в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Три квартиры горят после попадания украинского беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадал один человек.

«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу... Пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания», — написал глава региона в телеграм-канале.

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Иначе котёл: ВСУ придётся отступить из 20 населённых пунктов, считают в Германии

Напомним, беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и начался пожар. Инцидент произошёл в районе улицы Каштановой.

Матвей Константинов
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