Три квартиры горят после попадания беспилотника ВСУ в многоэтажку в Белгороде

Три квартиры горят после попадания украинского беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадал один человек.

«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу... Пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания», — написал глава региона в телеграм-канале.