Три квартиры горят после попадания беспилотника ВСУ в многоэтажку в Белгороде
Последствия прилёта украинского беспилотника по многоэтажке в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Три квартиры горят после попадания украинского беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадал один человек.
«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу... Пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания», — написал глава региона в телеграм-канале.
Напомним, беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и начался пожар. Инцидент произошёл в районе улицы Каштановой.