Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде, произошёл взрыв
Беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и начался пожар. По данным SHOT, пострадали три человека.
Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде. Видео © SHOT
Инцидент произошёл в районе улицы Каштановая. На место едут экстренные службы.
Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде. Фото © SHOT
Ранее в Белгороде при атаке беспилотника были повреждены 36 квартир в двух домах. Также осколки поселки три автомобиля.
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