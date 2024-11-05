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5 ноября, 12:47

Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде, произошёл взрыв

Беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и начался пожар. По данным SHOT, пострадали три человека.

Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде. Видео © SHOT

Инцидент произошёл в районе улицы Каштановая. На место едут экстренные службы.

Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде. Фото © SHOT

Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде. Фото © SHOT

Ранее в Белгороде при атаке беспилотника были повреждены 36 квартир в двух домах. Также осколки поселки три автомобиля.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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