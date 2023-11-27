Названа модель беспилотника, атаковавшего Тулу в воскресенье

Испанский беспилотник Columba атаковал Тулу вчера, 26 ноября. Это уже вторая попытка удара по территории России с применением этого дрона.

По информации SHOT, один из четырёх сбитых в регионе беспилотников нёс на себе 450 граммов взрывчатки С-4 и кумулятивный заряд КЗ-6. Дрон обезвредили взрывотехники, поэтому обошлось без разрушений.