Названа модель беспилотника, атаковавшего Тулу в воскресенье
SHOT: Испанский дрон Columba со взрывчаткой атаковал Тулу 26 ноября
Испанский беспилотник Columba атаковал Тулу вчера, 26 ноября. Это уже вторая попытка удара по территории России с применением этого дрона.
Фото © militaryfactory.com
По информации SHOT, один из четырёх сбитых в регионе беспилотников нёс на себе 450 граммов взрывчатки С-4 и кумулятивный заряд КЗ-6. Дрон обезвредили взрывотехники, поэтому обошлось без разрушений.
По данным телеграм-канала, ВСУ модернизируют испанские беспилотники Columba на одесском предприятии ООО "НПП Спайтек". Изначально это гражданские дроны, которые переделывают в ударные и увеличивают их дальность полёта. Первый такой БПЛА заметили 16 ноября. Columba со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок житель Смоленска.
Напомним, в ночь на 26 ноября Украина предприняла безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по нескольким российским регионам. В Тульской области было сбито четыре дрона, один из них врезался в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. В результате мужчина и две женщины получили порезы и царапины. Взрыв попал на видео.
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