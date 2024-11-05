Стала известна страна-производитель дрона, атаковавшего многоэтажку в Белгороде
Mash: ВСУ атаковали многоэтажку в Белгороде испанским дроном Columba
Последствия прилёта беспилотника по многоэтажке в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ атаковали многоэтажку в Белгороде испанским дроном Columba, сообщает Mash. Это не первый удар противника по территории России с применением данного типа беспилотника.
Впервые беспилотники Columba ВСУ использовали в ноябре прошлого года — все были сбиты РЭБ и ПВО. Их обломки нашли в лесу возле деревни Пасово под Смоленском. Специалисты установили, что аппараты несли на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 килограмма. Таким же дроном ВСУ в прошлом году пытались атаковать и Тулу.
БПЛА Columba производит испанская компания Spaitech, предназначены они в основном для разведки. ВСУ переделывают их в ударные — главным образом на предприятии ООО "НПП Спайтек" в Одессе. Дальность полёта — 120 километров, может нести до 7 килограммов нагрузки.
Напомним, беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и начался пожар. Инцидент произошёл в районе улицы Каштановой. Пострадал как минимум один человек, горят три квартиры.