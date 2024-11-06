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6 ноября, 16:09

Помехи РЭБ не спасли M2 Bradley ВСУ от дрона Росгвардии в курском приграничье

Спецназ Росгвардии показал видео уничтожения M2 Bradley ВСУ в Курской области

БПЛА росгвардейского спецназа поразили американский БМП М2 Bradley ВСУ в курском приграничье. Кадры работы российских дроноводов показали в официальном телеграм-канале Росгвардии.

Дроны Росгвардии уничтожают БМП Bradley украинской армии в Курской области несмотря на помехи. Видео © Telegram / Росгвардия

«Спецназ Росгвардии уничтожил БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области. <...> «Американцы» оснащены передовыми системами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Противодействие РЭБ со стороны противника осложняло работу операторов БПЛА вплоть до полного уничтожения боевой машины пехоты», — говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что Bradley не только перевозят пехотинцев, но и прикрывают бойцов огнём. На поле боя эта техника представляет угрозу, с которой нельзя не считаться, поэтому одной из задач операторов беспилотников Росгвардии является уничтожение этих БМП до того, как они окажутся на линии боевого соприкосновения.

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Ранее российская разведка сообщила о большой концентрации бронетехники НАТО, в том числе танков и БМП Bradley, в Херсонской области на правом берегу Днепра. Также была замечена работа миномётного расчёта противника, который ведёт обстрел из бесшумного миномёта польского производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Юрий Лысенко
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