Помехи РЭБ не спасли M2 Bradley ВСУ от дрона Росгвардии в курском приграничье

В ведомстве напомнили, что Bradley не только перевозят пехотинцев, но и прикрывают бойцов огнём. На поле боя эта техника представляет угрозу, с которой нельзя не считаться, поэтому одной из задач операторов беспилотников Росгвардии является уничтожение этих БМП до того, как они окажутся на линии боевого соприкосновения.