Помехи РЭБ не спасли M2 Bradley ВСУ от дрона Росгвардии в курском приграничье
Спецназ Росгвардии показал видео уничтожения M2 Bradley ВСУ в Курской области
БПЛА росгвардейского спецназа поразили американский БМП М2 Bradley ВСУ в курском приграничье. Кадры работы российских дроноводов показали в официальном телеграм-канале Росгвардии.
Дроны Росгвардии уничтожают БМП Bradley украинской армии в Курской области несмотря на помехи. Видео © Telegram / Росгвардия
«Спецназ Росгвардии уничтожил БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области. <...> «Американцы» оснащены передовыми системами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Противодействие РЭБ со стороны противника осложняло работу операторов БПЛА вплоть до полного уничтожения боевой машины пехоты», — говорится в публикации.
В ведомстве напомнили, что Bradley не только перевозят пехотинцев, но и прикрывают бойцов огнём. На поле боя эта техника представляет угрозу, с которой нельзя не считаться, поэтому одной из задач операторов беспилотников Росгвардии является уничтожение этих БМП до того, как они окажутся на линии боевого соприкосновения.
Ранее российская разведка сообщила о большой концентрации бронетехники НАТО, в том числе танков и БМП Bradley, в Херсонской области на правом берегу Днепра. Также была замечена работа миномётного расчёта противника, который ведёт обстрел из бесшумного миномёта польского производства.
Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis