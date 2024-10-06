На правом берегу Днепра заметили натовские танки и БМП Bradley

Бронетехника стран НАТО, включая танки и боевые машины пехоты Bradley, была замечена на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил разведчик добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным Пух.

«Натовского много вооружения. Работают очень и минометные расчёты, и польский миномёт, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники у нас там видели в посёлке Bradley», — поделился военный.

Разведчик Пух был награждён орденом «Мужества» за храбрость, проявленную при обороне населённого пункта Крынки на левом берегу Днепра.