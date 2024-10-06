Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 03:20
4766

На правом берегу Днепра заметили натовские танки и БМП Bradley

РИАН: Танки и БМП Bradley замечены на правом берегу Днепра

Бронетехника стран НАТО, включая танки и боевые машины пехоты Bradley, была замечена на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил разведчик добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным Пух.

«Натовского много вооружения. Работают очень и минометные расчёты, и польский миномёт, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники у нас там видели в посёлке Bradley», — поделился военный.

Разведчик Пух был награждён орденом «Мужества» за храбрость, проявленную при обороне населённого пункта Крынки на левом берегу Днепра.

Полсотни дронов и восемь «хаймарсов» стали добычей российской ПВО за сутки
Полсотни дронов и восемь «хаймарсов» стали добычей российской ПВО за сутки

Ранее боец «Ахмата» рассказал, что ВСУ размещают технику и оружие в жилых массивах в Курской области. По словам военнослужащего, противник делает это намеренно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров