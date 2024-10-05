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5 октября, 09:35

Полсотни дронов и восемь «хаймарсов» стали добычей российской ПВО за сутки

Средства ПВО России за сутки сбили 8 снарядов HIMARS, 3 бомбы Hammer и 55 дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбито восемь снарядов HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 55 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили израильскую радиолокационную станцию воздушной разведки RADA RPS-42, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

В Минобороны добавили, что всего за время боевых действий российские военные уничтожили 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 871 беспилотников, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 527 танков и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин РСЗО, 15 619 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26 942 единицы специальной военной автомобильной техники украинских войск.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВС РФ освободили село Желанное Второе в ДНР. Эта заслуга принадлежит подразделениям Южной группировки войск.

Появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара
Появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара
Обложка ©

TACC / Андрей Рубцов

Наталья Демьянова
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