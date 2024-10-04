«И в лесу, и во дворах»: ВСУ ставят военную технику среди домов в Курской области

ВСУ намеренно размещают технику в жилых массивах под Суджей Курской области. Об этом заявил боец группы командира «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным «Москва».

«Куда можно, туда они её суют. И в лесополках, и во дворах жилых домов», — сказал боец разговоре с РИА «Новости».