«И в лесу, и во дворах»: ВСУ ставят военную технику среди домов в Курской области
Боец «Ахмата»: ВСУ размещают технику и оружие в жилых массивах в Курской области
ВСУ намеренно размещают технику в жилых массивах под Суджей Курской области. Об этом заявил боец группы командира «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным «Москва».
«Куда можно, туда они её суют. И в лесополках, и во дворах жилых домов», — сказал боец разговоре с РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области бойцы расчёта БПЛА спецназа «Ахмат» полностью уничтожили ангары. Именно в них обычно укрываются украинские боевики. За день до этого российский беспилотник зафиксировал передвижение техники и личного состава ВСУ.
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