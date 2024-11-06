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Регион
6 ноября, 14:38

Российские бойцы одним метким выстрелом отложили ротацию изнурённых солдат ВСУ

Минобороны: ВС России сорвали ротацию в ЛНР, уничтожив пикап ВСУ

Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии «Западной» группировки войск с помощью беспилотника обнаружили движущийся пикап с личным составом ВСУ на территории ЛНР. В итоге украинский транспорт был уничтожен метким попаданием. Об этом пишет пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

Уничтожение транспорта украинских солдат. Видео © Telegram / Минобороны России

«Оператор ударного БпЛА, умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил пикап боевиков ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.

После взрыва украинские солдаты бросились в лес наутёк, однако на камере дрона их всё равно было отлично видно.

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Ранее в Верховной Раде заявили, что главком украинской армии Александр Сырский отдал приказ силам вторжения немедленно покинуть Курскую область. В Госдуме считают, что такое решение командования связано с победой на выборах президента в США Дональда Трампа.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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