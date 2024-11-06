Российские бойцы одним метким выстрелом отложили ротацию изнурённых солдат ВСУ

Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии «Западной» группировки войск с помощью беспилотника обнаружили движущийся пикап с личным составом ВСУ на территории ЛНР. В итоге украинский транспорт был уничтожен метким попаданием. Об этом пишет пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.