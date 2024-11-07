Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью
Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», — написал глава области в телеграм-канале.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Каспийске закрыли некоторые школы и детсады после атаки дронов ВСУ. Несколько дронов было сбито в ночное время. Это был переделанный в беспилотник самолёт А-22 «Летучая лисица».
Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues