Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», — написал глава области в телеграм-канале.