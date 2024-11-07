Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 21:32

Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», — написал глава области в телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями
Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями

Ранее Life.ru рассказывал, что в Каспийске закрыли некоторые школы и детсады после атаки дронов ВСУ. Несколько дронов было сбито в ночное время. Это был переделанный в беспилотник самолёт А-22 «Летучая лисица».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar