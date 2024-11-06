В Каспийске закрыли некоторые школы и детсады после атаки дронов ВСУ
После того как над Каспийском сбили вражеский дрон, властям пришлось приостановить работу некоторых образовательных учреждений. Об этом сообщил глава города Борис Гонцов. По его словам, на этих участках в ближайшее время будут проходить следственные мероприятия.
«Мы провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности, чтобы обсудить меры защиты нашего городского округа в условиях прилета вражеских беспилотников. Временно приостановлена работа некоторых дошкольных и школьных учреждений, включая детские сады № 30, 32, 16, 15, 11 и 25», — написал мэр в своём телеграм-канале.
Он отметил, что все эти объекты социальной инфраструктуры находятся недалеко от военного завода. Кроме того, глава города подчеркнул, что теперь в населённом пункте с 01:00 до 08:00 будут отключать уличное освещение, чтобы как можно меньше людей находилось на улице.
Напомним, несколько украинских дронов сбили российские ПВО в небе над Каспийском. По предварительным данным, это был переделанный в беспилотник самолёт А-22 «Летучая лисица». Очевидцы публиковали видео взрыва в небе над городом. После инцидента в регионе усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах.
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