В Каспийске закрыли некоторые школы и детсады после атаки дронов ВСУ

После того как над Каспийском сбили вражеский дрон, властям пришлось приостановить работу некоторых образовательных учреждений. Об этом сообщил глава города Борис Гонцов. По его словам, на этих участках в ближайшее время будут проходить следственные мероприятия.

«Мы провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности, чтобы обсудить меры защиты нашего городского округа в условиях прилета вражеских беспилотников. Временно приостановлена работа некоторых дошкольных и школьных учреждений, включая детские сады № 30, 32, 16, 15, 11 и 25», — написал мэр в своём телеграм-канале.