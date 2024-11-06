16-летняя девушка ранена при налёте украинских «Летучих лисиц» на Каспийск
В Каспийске 16-летняя девушка получила ранение от осколка сбитого дрона ВСУ
В Каспийске 16-летняя девушка получила травму ноги после попадания осколка беспилотника, который был уничтожен системой ПВО в небе над городом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Дагестана.
«Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка [в возрасте] 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, её состояние удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь», — отмечается в заявлении.
Напомним, уже второй украинский БПЛА был уничтожен в дагестанском Каспийске. Предварительно, это был переделанный в беспилотник самолёт А-22 «Летучая лисица». Очевидцы публиковали видео взрыва в небе над городом. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил уничтожение дрона. В регионе усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах.
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