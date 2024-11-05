Сотрудник администрации Лисичанска погиб в авто вместе с женой при атаке украинского дрона

Вооружённые силы Украины нанесли удар с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по гражданскому автомобилю в Приволье, расположенном в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки погибла супружеская пара, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Мужчина, Владимир Иванович Молодык, работал в администрации Лисичанска. С ним находилась его супруна Ольга Молодык.

«ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Приволье с помощью БПЛА, в результате чего погибла семейная пара», — говорится в официальном сообщении.