Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основные силы были задействованы в Воронежской области, где были уничтожены 14 дронов ВСУ. Ещё один аппарат сбит над Белгородской областью.