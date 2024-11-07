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7 ноября, 04:21

Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основные силы были задействованы в Воронежской области, где были уничтожены 14 дронов ВСУ. Ещё один аппарат сбит над Белгородской областью.

Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями
Пять дронов ВСУ сбили за час над Брянской и Белгородской областями

О ночной атаке украинских беспилотников сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, каких-либо разрушений на земле не зафиксировано.

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Артур Лапсаков
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