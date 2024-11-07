Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями
Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Основные силы были задействованы в Воронежской области, где были уничтожены 14 дронов ВСУ. Ещё один аппарат сбит над Белгородской областью.
О ночной атаке украинских беспилотников сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, каких-либо разрушений на земле не зафиксировано.
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