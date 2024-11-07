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7 ноября, 20:34

Приказали держаться любой ценой: Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ под Курском

Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области

Украинским военным, зашедшим в Курскую область, было приказано из-за океана держаться любой ценой, несмотря на колоссальные потери. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин — о потерях ВСУ в Курской области. Видео © Life.ru

«Вот они [ВСУ] зашли в Курскую область, но потери колоссальные — больше за три месяца боевых действий, чем за весь прошлый год у киевского режима, свыше 30 тысяч», — сказал глава государства на пленарной сессии «Валдая».

По словам Путина, ВСУ было приказано из-за океана любой ценой держаться на территории России хотя бы до выборов президента США. Чтобы усилия, принимаемые Демократической партией по спонсированию киевского режима были не напрасны.

SHOT показал уничтожение командного пункта ВСУ под Курском авиабомбой ФАБ-3000
SHOT показал уничтожение командного пункта ВСУ под Курском авиабомбой ФАБ-3000

Ранее о потерях ВСУ в Курской области сообщили в Минобороны РФ. Только за последние сутки было уничтожено свыше 150 человек личного состава, танк, артиллерийское орудие, четыре миномёта и автомобиль.

Обложка ©

Telegram / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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