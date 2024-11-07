Украинским военным, зашедшим в Курскую область, было приказано из-за океана держаться любой ценой, несмотря на колоссальные потери. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин — о потерях ВСУ в Курской области. Видео © Life.ru

«Вот они [ВСУ] зашли в Курскую область, но потери колоссальные — больше за три месяца боевых действий, чем за весь прошлый год у киевского режима, свыше 30 тысяч», — сказал глава государства на пленарной сессии «Валдая».

По словам Путина, ВСУ было приказано из-за океана любой ценой держаться на территории России хотя бы до выборов президента США. Чтобы усилия, принимаемые Демократической партией по спонсированию киевского режима были не напрасны.