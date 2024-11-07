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Регион
7 ноября, 17:54

SHOT показал уничтожение командного пункта ВСУ под Курском авиабомбой ФАБ-3000

Авиабомба ФАБ-3000, запущеная нашими парнями в Курской области, зачистила от армии ВСУ участок площадью почти 1 квадратный километр. Об этом сообщил SHOT.

Удар бомбы ФАБ-3000. Видео © SHOT

По данным наших коллег, в результате удара был уничтожен подземный командный пункт ВСУ. Кроме того, армия врага лишилась склада боеприпасов и несколько единиц ББМ. На данный момент устанавливается число ликвидированных бойцов киевского режима.

Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября
Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября

Как уже сообщал Life.ru, за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномёта и автомобиль. Всего за время боевых действий противник потерял здесь более 30 200 бойцов.

Обложка ©

 SHOT

Александра Мышляева
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