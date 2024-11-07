SHOT показал уничтожение командного пункта ВСУ под Курском авиабомбой ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000, запущеная нашими парнями в Курской области, зачистила от армии ВСУ участок площадью почти 1 квадратный километр. Об этом сообщил SHOT.
Удар бомбы ФАБ-3000. Видео © SHOT
По данным наших коллег, в результате удара был уничтожен подземный командный пункт ВСУ. Кроме того, армия врага лишилась склада боеприпасов и несколько единиц ББМ. На данный момент устанавливается число ликвидированных бойцов киевского режима.
Как уже сообщал Life.ru, за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномёта и автомобиль. Всего за время боевых действий противник потерял здесь более 30 200 бойцов.