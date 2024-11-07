SHOT показал уничтожение командного пункта ВСУ под Курском авиабомбой ФАБ-3000

Авиабомба ФАБ-3000, запущеная нашими парнями в Курской области, зачистила от армии ВСУ участок площадью почти 1 квадратный километр. Об этом сообщил SHOT .

По данным наших коллег, в результате удара был уничтожен подземный командный пункт ВСУ. Кроме того, армия врага лишилась склада боеприпасов и несколько единиц ББМ. На данный момент устанавливается число ликвидированных бойцов киевского режима.