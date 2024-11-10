ВС РФ уничтожили терминалы Starlink под Купянском, оставив ВСУ без связи

По информации телеграм-канала, в ночь на 9 ноября российские военные с помощью беспилотников уничтожили сразу четыре терминала в районе населённого пункта Кучеровка. В результате некоторые подразделения ВСУ лишились возможности пользоваться спутниковым интернетом в радиусе около двух километров. К слову, с 2022 году украинские войска используют на передовой терминалы Starlink для связи между своими военнослужащими через интернет.