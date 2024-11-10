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10 ноября, 09:12

ВС РФ уничтожили терминалы Starlink под Купянском, оставив ВСУ без связи

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) остались без связи и спутникового интернета на Купянском направлении. Как сообщает SHOT, российские войска уничтожили несколько терминалов Starlink компании Илона Маска.

ВС РФ уничтожили терминалы Starlink Маска на Купянском направлении. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, в ночь на 9 ноября российские военные с помощью беспилотников уничтожили сразу четыре терминала в районе населённого пункта Кучеровка. В результате некоторые подразделения ВСУ лишились возможности пользоваться спутниковым интернетом в радиусе около двух километров. К слову, с 2022 году украинские войска используют на передовой терминалы Starlink для связи между своими военнослужащими через интернет.

Группа «Запад» уничтожила станции Starlink и захватила 27 опорников ВСУ
Группа «Запад» уничтожила станции Starlink и захватила 27 опорников ВСУ

А ранее Life.ru писал, что бизнесмен Илон Маск сорвал минимум одну атаку ВСУ на Крым, отключив Starlink. По данным СМИ, сервис миллиардера не работает в районе крымского полуострова, ДНР и ЛНР. При этом предприниматель сам принимает решение об активации спутников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Дарья Нарыкова
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