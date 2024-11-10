ВС РФ уничтожили терминалы Starlink под Купянском, оставив ВСУ без связи
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) остались без связи и спутникового интернета на Купянском направлении. Как сообщает SHOT, российские войска уничтожили несколько терминалов Starlink компании Илона Маска.
ВС РФ уничтожили терминалы Starlink Маска на Купянском направлении. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, в ночь на 9 ноября российские военные с помощью беспилотников уничтожили сразу четыре терминала в районе населённого пункта Кучеровка. В результате некоторые подразделения ВСУ лишились возможности пользоваться спутниковым интернетом в радиусе около двух километров. К слову, с 2022 году украинские войска используют на передовой терминалы Starlink для связи между своими военнослужащими через интернет.
А ранее Life.ru писал, что бизнесмен Илон Маск сорвал минимум одну атаку ВСУ на Крым, отключив Starlink. По данным СМИ, сервис миллиардера не работает в районе крымского полуострова, ДНР и ЛНР. При этом предприниматель сам принимает решение об активации спутников.
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