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Регион
10 ноября, 05:01

Группа «Запад» уничтожила станции Starlink и захватила 27 опорников ВСУ

Минобороны: Российская Армия захватила 27 украинских опорных пунктов

В ходе боевых действий на передовой российские мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» захватили 27 украинских опорных пунктов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группы войск «Запад» Иван Бигма. Его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что этот шаг значительно укрепил позиции Российской Армии на передовой. Во время операции также была уничтожена техника, используемая ВСУ. Среди объектов — 5 станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.

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Ранее группировка российских войск «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ. Отбиты пять вражеских контратак. Только на этом участке фронта за сутки противник потерял до 420 военнослужащих в районах населённых пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка (ДНР).

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Тимур Хингеев
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