В ходе боевых действий на передовой российские мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» захватили 27 украинских опорных пунктов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группы войск «Запад» Иван Бигма. Его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что этот шаг значительно укрепил позиции Российской Армии на передовой. Во время операции также была уничтожена техника, используемая ВСУ. Среди объектов — 5 станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.