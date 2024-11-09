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9 ноября, 11:02

Глава МО Британии Хили заявил о коротком цикле жизни военных технологий на СВО

Военные технологии на Украине живут не более двух месяцев, прежде чем стороны научатся противостоять им. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью газете The Daily Telegraph.

«Жизненный цикл на переднем крае составляет сейчас около двух месяцев. В течение двух месяцев с того момента, как украинцы наладят производство и поставят новые беспилотники своим передовым войскам, россияне найдут способ бороться с ними», — сказал он.

Он добавил, что необходимо ускорять темп разработки инновационных решений. Хили уверен, что победа Дональда Трампа на выборах президента США не отразится на оборонной отрасли Великобритании. Америка сдвигает приоритет в сторону Индо-Тихоокеанского региона, из-за чего странам НАТО следует увеличить оборонные расходы. Про Украину министр заявил, что западные страны «могут и должны» выиграть «войну на истощение».

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Как известно, Владимир Зеленский оказывал поддержку демократам, сделав выбор в пользу Камалы Харрис, а не Трампа. Несмотря на бесценную поддержку киевского главаря, победу всё-таки одержал республиканец. Крупно просчитавшись, украинский политик одним из первых поспешил поздравить победителя. Теперь Зеленский планирует наладить отношения с будущим хозяином Белого дома, чтобы выпросить у него немного деньжат на военные расходы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Николай Рюмин
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