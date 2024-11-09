Глава МО Британии Хили заявил о коротком цикле жизни военных технологий на СВО

Военные технологии на Украине живут не более двух месяцев, прежде чем стороны научатся противостоять им. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью газете The Daily Telegraph.

«Жизненный цикл на переднем крае составляет сейчас около двух месяцев. В течение двух месяцев с того момента, как украинцы наладят производство и поставят новые беспилотники своим передовым войскам, россияне найдут способ бороться с ними», — сказал он.