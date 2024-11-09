Рябков: Россия готова выслушать предложения Трампа по ситуации на Украине

Россия готова рассмотреть любые предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно способов урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, добавив, что решение по данному вопросу в любом случае не будет простым.

В интервью агентству «Интерфакс» Рябков подчеркнул , что РФ всегда предельно тщательно и ответственно рассматривает любые предложения и идеи в данной сфере.

Заместитель министра иностранных дел РФ также заверил, что сложившаяся ситуация требует исключительно комплексного подхода, а разрешить её быстро не удастся. При том, относиться к ней со всей серьёзностью также должны как уходящая, так и будущая администрация США. Более того, мирные инициативы президента Владимира Путина безальтернативны.