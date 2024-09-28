«Мошенники»: В ГД назвали визит Зеленского в США попыткой поддержать Харрис
Депутат Госдумы Шеремет назвал визит Зеленского в США преступлением
Визит Владимира Зеленского в США следует рассматривать как вмешательство в президентские выборы и попрание конституции Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы РФ от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, отметивший, что поездка главаря киевского режима — это преступление.
Депутат также отметил, что главная цель визита Зеленского в США заключалась в поддержке кандидатуры Камалы Харрис на предстоящий выборах.
«Надеюсь, что федеральные правоохранительные органы США не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершённым этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод, тем самым выведя мошенников на чистую воду», — заявил он РИА «Новости».
Во вмешательстве в выборы США Зеленского обвиняют далеко не первый раз. Не так давно Life.ru сообщал, что сын экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа обрушился с критикой на главу киевского режима, который поддержал кандидатуру Камалы Харрис и раскритиковал политику его отца.
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