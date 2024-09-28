Визит Владимира Зеленского в США следует рассматривать как вмешательство в президентские выборы и попрание конституции Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы РФ от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, отметивший, что поездка главаря киевского режима — это преступление.

Депутат также отметил, что главная цель визита Зеленского в США заключалась в поддержке кандидатуры Камалы Харрис на предстоящий выборах.

«Надеюсь, что федеральные правоохранительные органы США не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершённым этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод, тем самым выведя мошенников на чистую воду», — заявил он РИА «Новости».