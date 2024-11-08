Зеленский готов сменить воинственную футболку хаки на белую вышиванку мира ради Трампа

Владимиру Зеленскому позарез надо понравиться избранному американскому президенту Дональду Трампу. Для этого он готов на многое. К примеру, он может попытаться переквалифицироваться в «миротворца». Об этом написал в своей колонке на «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский уже примеряет на себя одежды миротворца и репетирует перед зеркалом американскую улыбку, стараясь понравиться Трампу», — утверждает бывший нардеп Украины.