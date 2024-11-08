Зеленский готов сменить воинственную футболку хаки на белую вышиванку мира ради Трампа
Медведчук: Зеленский попытается выглядеть миротворцем в глазах Трампа
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Владимиру Зеленскому позарез надо понравиться избранному американскому президенту Дональду Трампу. Для этого он готов на многое. К примеру, он может попытаться переквалифицироваться в «миротворца». Об этом написал в своей колонке на «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Зеленский уже примеряет на себя одежды миротворца и репетирует перед зеркалом американскую улыбку, стараясь понравиться Трампу», — утверждает бывший нардеп Украины.
Несмотря на весь актёрский опыт Владимира Зеленского, такой трюк с «переодеванием» из любимой футболки цвета хаки в белую вышиванку вряд ли удастся. Медведчук считает, что никто не купится на искренность и мирные намерения главы киевского режима.
Как известно, до выборов Владимир Зеленский поддерживал демократов, сделав выбор в пользу Камалы Харрис, а не Трампа. Каково же было разочарование, когда победу всё-таки одержал республиканец. Чтобы сгладить углы, украинский политик одним из первых поспешил поздравить победителя, похвалив того за всё, что в голову пришло. Теперь Зеленский собирается наладить отношения с будущим хозяином Белого дома, чтобы убедить его продолжить снабжать оружием и деньгами Украину.