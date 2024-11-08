Напуганный Зеленский хочет сблизиться с Трампом до его инаугурации
EL Pais: Зеленский планирует сближение позиций с Трампом до его инаугурации
На ближайшие недели приоритетом для Владимира Зеленского станет сближение позиций с Дональдом Трампом, который победил на президентских выборах в США. Провернуть свой замысел хозяин киевского режима хочет до инаугурации. Он намерен завоевать доверие президента США и убедить его продолжить поддержку Украины, сообщает газета EL Pais со ссылкой на инсайдер в офисе Зеленского.
«Источники в офисе главы украинского государства подтвердили, что в его повестке дня на ближайшие недели приоритетом является сближение позиций с Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе», — поделились в EL Pais.
Напомним, несмотря на то, что официальные итоги выборов в США ещё не подведены, Трамп уже объявил себя победителем, а Камала Харрис заявила о проигрыше. Теперь некоторые надеются, что с приходом к власти Трампа украинский конфликт наконец-то разрешится. Другие считают, что политик будет действовать исключительно в интересах США, а это не сулит ничего хорошего РФ. Есть мнение, что Трамп люто ненавидит Зеленского, поэтому для президента Украины могут настать тяжёлые времена, ведь ранее он поливал грязью республиканцев.
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