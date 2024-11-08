Напуганный Зеленский хочет сблизиться с Трампом до его инаугурации

На ближайшие недели приоритетом для Владимира Зеленского станет сближение позиций с Дональдом Трампом, который победил на президентских выборах в США. Провернуть свой замысел хозяин киевского режима хочет до инаугурации. Он намерен завоевать доверие президента США и убедить его продолжить поддержку Украины, сообщает газета EL Pais со ссылкой на инсайдер в офисе Зеленского.