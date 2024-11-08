Зеленскому передали жёсткий ультиматум Запада
Нардеп Шевченко: Запад вынудит уйти Зеленского при отказе от переговоров с РФ
Главу киевского режима призвали выйти на диалог с Россией после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. С таким заявлением в сторону Зеленского выступил депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко. Он написал об этом с своём Telegram.
«Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придётся уйти. Но страна важнее личных амбиций», — обратился к Зеленскому депутат, назвав его «Вовой».
Если же Зеленский откажется от диалога, западные союзники могут просто и быстро избавятся от него. Страны, которые «вчера аплодировали» главе киевского режима, уже сегодня способны заставить его уйти, заявил Шевченко.
Не раз говорилось о том, что Россия готова начать диалог по мирому урегулированию конфликта на Украине. Главное условие со стороны РФ — чтобы беседа с противником была конструктивной и без навязывания позиций третьих стран. При этом Киев продолжает молчать и лишь придумывать «планы победы», в которых о мире нет ни слова.
Telegram / Zelenskiy / Official