Зеленскому передали жёсткий ультиматум Запада

Главу киевского режима призвали выйти на диалог с Россией после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. С таким заявлением в сторону Зеленского выступил депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко. Он написал об этом с своём Telegram.

«Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придётся уйти. Но страна важнее личных амбиций», — обратился к Зеленскому депутат, назвав его «Вовой».