Граждане Украины не оценили «план победы» Владимира Зеленского. Народ не поддержал идеи главы киевского режима, потому что он подразумевает продолжение боевых действий, а не возможность окончания конфликта. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«План победы, который презентовал Зеленский, это как раз-таки продолжение войны. Потому что там вообще нет слова о мире. Там «предоставьте нам ракеты, предоставьте нам свои военные контингенты, мы будем бить по России для того, чтобы склонить Россию к миру». Вот там так было», — заявил Прозоров.

По данным бывшего подполковника, Киев планирует рассчитаться с Западом своей пахотной землёй. Украинский народ не понимает смысла всего этого военного конфликта, если «недра отдаём Западу, чтобы воевать с Россией».

«Так может, надо было отдать всё России вначале и не воевать с ними?», — передаёт Прозоров рассуждения простых украинцев.