Экс-подполковник СБУ заявил о гневе украинского народа на Зеленского из-за «плана победы»
Экс-подполковник СБУ Прозоров: Народ Украины не оценил «план победы» Зеленского
Граждане Украины не оценили «план победы» Владимира Зеленского. Народ не поддержал идеи главы киевского режима, потому что он подразумевает продолжение боевых действий, а не возможность окончания конфликта. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
«План победы, который презентовал Зеленский, это как раз-таки продолжение войны. Потому что там вообще нет слова о мире. Там «предоставьте нам ракеты, предоставьте нам свои военные контингенты, мы будем бить по России для того, чтобы склонить Россию к миру». Вот там так было», — заявил Прозоров.
По данным бывшего подполковника, Киев планирует рассчитаться с Западом своей пахотной землёй. Украинский народ не понимает смысла всего этого военного конфликта, если «недра отдаём Западу, чтобы воевать с Россией».
«Так может, надо было отдать всё России вначале и не воевать с ними?», — передаёт Прозоров рассуждения простых украинцев.
Ранее на тему «плана победы» Зеленского высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал идеи главы киевского режима шизофреническими. По словам политика, данный план вовсе не поможет в установлении мира в Европе, как и другие неэффективные формулы.
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