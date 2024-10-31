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31 октября, 11:36

Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал так называемый мирный план Владимира Зеленского как шизофренический, отметив, что он не способствует установлению мира в Европе, как и другие его неэффективные формулы. Речь об этом зашла на форуме по евразийской безопасности в Минске.

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Глава МИД напомнил, что недавно парламент Украины запретил каноническую Украинскую православную церковь и указал, что первая статья Устава ООН требует уважения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии. Однако, по его словам, Запад закрывает глаза на это грубое нарушение устава, совершенное русофобским и расистским режимом в Киеве, продолжая продвигать бесперспективный план мира Зеленского, который якобы призывает к капитуляции России.

Лавров также упомянул, что буквально несколько недель назад Зеленский обнародовал еще более шизофренический «план победы». По мнению министра, ни формула, ни план, ни мечты о том, что Украина, находящаяся под контролем Киева, может стать членом НАТО или Евросоюза, не способствуют миру в Европе.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в хамстве из-за оценок мирного плана Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. По мнению министра, бывший украинский комик продемонстрировал неуважение к международным дипломатическим инициативам.

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Пресс-служба МИД РФ

Марина Фещенко
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