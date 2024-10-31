Политолог назвал три пункта реального плана победы для украинцев, которые хотят выжить
Политолог Коровин: Настоящий план победы для Украины — в ликвидации Зеленского
Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn
Настоящий план победы для украинцев — это устранение Владимира Зеленского вместе с его приспешниками, ведь в таком случае граждане Незалежной хотя бы останутся живы. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя новые данные по «плану Зеленского».
«Три пункта победы для тех жителей бывшей Украины, которые всё ещё находятся в заложниках у киевского режима, — это ликвидация Зеленского и его окружения, ликвидация проекта Украина и восстановление суверенитета Российской империи над этим пространством. Вот это три пункта реального плана победы для тех, кто хочет остаться жив. То есть тех, кто там ещё находится», — отметил эксперт.
«План победы Зеленского» свидетельствует об агонии режима, представители которого «должны или сейчас бежать и прятаться, а не строчить, как бешеный принтер, очередной план победы за другим», или ждать прихода России, считает Коровин.
По его словам, пункты «плана Зеленского» неинтересны ни Западу, ни гражданам Украины, ни тем более России. Запад и сам понёс колоссальные репутационные и финансовые потери от этого конфликта, поэтому он старается искать выход из ситуации и дальше держаться от такого токсичного актива, как Киев.
Напомним, 16 октября Зеленский представил «план победы», который состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Западные партнёры отреагировали на него сдержанно, осознавая, что его реализация может вызвать столкновение альянса с Россией. Позже СМИ узнали, что же содержится в «секретных пунктах» плана: в них Владимир Зеленский запросил у Запада ракеты «Томагавк» с дальностью более 2400 километров. Однако чиновники в США назвали этот запрос «совершенно невыполнимым».