Настоящий план победы для украинцев — это устранение Владимира Зеленского вместе с его приспешниками, ведь в таком случае граждане Незалежной хотя бы останутся живы. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя новые данные по «плану Зеленского».

«Три пункта победы для тех жителей бывшей Украины, которые всё ещё находятся в заложниках у киевского режима, — это ликвидация Зеленского и его окружения, ликвидация проекта Украина и восстановление суверенитета Российской империи над этим пространством. Вот это три пункта реального плана победы для тех, кто хочет остаться жив. То есть тех, кто там ещё находится», — отметил эксперт.

«План победы Зеленского» свидетельствует об агонии режима, представители которого «должны или сейчас бежать и прятаться, а не строчить, как бешеный принтер, очередной план победы за другим», или ждать прихода России, считает Коровин.