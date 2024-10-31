В Кремле назвали целью «мирных планов» Зеленского втянуть Запад «в войну по уши»
Песков: Зеленский хочет заставить Запад напрямую участвовать в конфликте
Владимир Зеленский преследует цель втянуть страны Запада в боевые действия с Россией, именно это читается между строк в его «планах победы и мира». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление главы киевского режима выпросить у Вашингтона дальнобойные ракеты «Томагавк».
«Судя по всему, все «планы мира», все «планы победы» — секретные, не секретные — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это», — пояснил представитель Кремля.
Как ранее написал The New York Times, в секретном дополнении «плана победы» Владимир Зеленский запросил у Запада ракеты «Томагавк» с дальностью более 2400 километров. По словам высокопоставленного американского чиновника, с которым общались журналисты газеты, этот запрос «совершенно невыполним».
Telegram / Zelenskiy / Official