В Кремле назвали целью «мирных планов» Зеленского втянуть Запад «в войну по уши»

Владимир Зеленский преследует цель втянуть страны Запада в боевые действия с Россией, именно это читается между строк в его «планах победы и мира». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление главы киевского режима выпросить у Вашингтона дальнобойные ракеты «Томагавк».

«Судя по всему, все «планы мира», все «планы победы» — секретные, не секретные — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это», — пояснил представитель Кремля.