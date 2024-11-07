На Украине признали, что Зеленский будет вынужден принять «корейский сценарий» Трампа
«Страна.ua»: Зеленский вынужден принять план Трампа по завершению конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет отклонить план Дональда Трампа, который победил на выборах в США, по урегулированию конфликта. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники в украинских политических кругах.
По информации источников, если Трамп и Госдепартамент утвердят план прекращения войны на линии фронта с условием моратория на вступление Украины в НАТО, и если это согласует президент России Владимир Путин, то вероятность того, что Зеленский откажется от такого предложения, крайне мала. Украина находится в таком положении, что отказать своему главному партнеру было бы крайне рискованно, так как без его поддержки продолжение войны станет практически невозможным.
Также отмечается, что Зеленский «в любом случае» будет следовать стратегии Вашингтона. В то же время представители украинских политических кругов не исключают, что республиканцы могут убедить Трампа изменить свои планы по прекращению конфликта и продолжить финансирование Украины.
Напомним, Владимир Зеленский впервые с начала специальной операции посетил Венгрию. Нелегитимный глава киевского режима принимает участие в саммите Европейского политического сообщества. В ходе визита он уже заявил, что российские активы следует считать украинскими деньгами.
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