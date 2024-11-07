На Украине признали, что Зеленский будет вынужден принять «корейский сценарий» Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет отклонить план Дональда Трампа, который победил на выборах в США, по урегулированию конфликта. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники в украинских политических кругах.

По информации источников, если Трамп и Госдепартамент утвердят план прекращения войны на линии фронта с условием моратория на вступление Украины в НАТО, и если это согласует президент России Владимир Путин, то вероятность того, что Зеленский откажется от такого предложения, крайне мала. Украина находится в таком положении, что отказать своему главному партнеру было бы крайне рискованно, так как без его поддержки продолжение войны станет практически невозможным.