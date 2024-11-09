Шведские «Викинги» не устояли под натиском Российской Армии в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 420 солдат в зоне действия группировки войск «Центр»
Группировка российских войск «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ. Отбиты пять вражеских контратак. Только на этом участке фронта за сутки противник потерял до 420 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Нанесено поражение формированиям 100-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад, 42-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка (ДНР)», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо живой силы, ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, два шведских бронетранспортёра Viking, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВС РФ поразили объекты энергетики, которые снабжают армию Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
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