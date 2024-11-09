Шведские «Викинги» не устояли под натиском Российской Армии в зоне СВО

Группировка российских войск «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ. Отбиты пять вражеских контратак. Только на этом участке фронта за сутки противник потерял до 420 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям 100-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад, 42-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка (ДНР)», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, два шведских бронетранспортёра Viking, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.