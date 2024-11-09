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Регион
9 ноября, 09:30

Минобороны РФ сообщило об ударах по энергообъектам, снабжавшим ВСУ

За прошедшие сутки российские войска поразили объекты энергетики, которые снабжают армию Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные в ДНР угнали у ВСУ немецкий танк Leopard. Сперва бойцы с помощью FPV-дронов отработали по гусеничной технике, а после увезли подбитый трофей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Наталья Демьянова
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