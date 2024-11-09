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9 ноября, 09:07
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Боец Охотник спас сослуживцев, отбив вражеский дрон рукой

Военнослужащий ВС РФ Вячеслав Мозговенко спас восемь сослуживцев и экипаж боевой машины, отбив вражеский дрон собственной рукой. Об этом сообщили в Минобороны России. Он заметил «птичку», летевшую к «броне» на большой скорости, и вооружение техники оказалось повреждено.

«Поэтому, не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой», — говорится в сообщении.

В результате героического поступка он получил тяжёлое ранение, ожоги лица и дыхательных путей. За спасение товарищей ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Известно, что Вячеслав виртуозно выполняет боевые задачи с февраля 2022 года.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Николай Рюмин
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