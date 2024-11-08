Появилась сводка о кровавых потерях ВСУ за неделю
ВСУ за неделю потеряли порядка 14 тысяч бойцов на всех направлениях СВО
Около 14 тысяч украинских военнослужащих уничтожено на всех направлениях спецоперации за минувшую неделю. Больше всего солдат ВСУ погибло в результате боевых действий российских войск «Юг», следует из сводки Минобороны РФ.
В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли свыше 2 020 военных, «Запад» — более 3 160, «Юг» — более 4 420, «Центр» — более 3 440, «Восток» — до 820, «Днепр» — до 470. Таким образом, недельные потерли украинской армии составили порядка 14 330 военных.
Ранее сообщалось, что Армия России начала наступление на Времевском направлении Запорожской линии фронта с востока. У бойцов уже есть первые успехи по освобождения территории. Главной целью бойцов РФ является киевский логистический пункт. Он находится в сёлах Времевка и Великая Новосёлка.
Telegram / Генштаб ЗСУ