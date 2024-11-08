Около 14 тысяч украинских военнослужащих уничтожено на всех направлениях спецоперации за минувшую неделю. Больше всего солдат ВСУ погибло в результате боевых действий российских войск «‎Юг», следует из сводки Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли свыше 2 020 военных, «Запад» — более 3 160, «Юг» — более 4 420, «Центр» — более 3 440, «Восток» — до 820, «Днепр» — до 470. Таким образом, недельные потерли украинской армии составили порядка 14 330 военных.