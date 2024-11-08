Ну и что же тут криминального: Наши парни угнали у противника танк Leopard

Похоже, что российские военные в зоне СВО угнали у противника немецкий танк Leopard, передаёт телеграм-канал «Пограничник из ада». Сперва бойцы с помощью FPV-дронов отработали по гусеничной технике, а после увезли подбитый трофей. Дело было на Кураховском направлении (ДНР).

Прямая дорога на Курахово проходит через соседнюю Новоселидовку, где всё ещё идут бои. Контроль над этой трассой обеспечит нашим войскам значительные возможности для дальнейшего наступления на стратегически важный узел обороны ВСУ, поскольку она ведёт к мосту через водохранилище.