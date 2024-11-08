Ну и что же тут криминального: Наши парни угнали у противника танк Leopard
«Пограничник из ада»: На Кураховском направлении ВС РФ угнали у ВСУ танк Leopard
Похоже, что российские военные в зоне СВО угнали у противника немецкий танк Leopard, передаёт телеграм-канал «Пограничник из ада». Сперва бойцы с помощью FPV-дронов отработали по гусеничной технике, а после увезли подбитый трофей. Дело было на Кураховском направлении (ДНР).
Видео © Телеграм-канал «Пограничник из ада»
Прямая дорога на Курахово проходит через соседнюю Новоселидовку, где всё ещё идут бои. Контроль над этой трассой обеспечит нашим войскам значительные возможности для дальнейшего наступления на стратегически важный узел обороны ВСУ, поскольку она ведёт к мосту через водохранилище.
Напомним, что ВСУ за сутки лишились более 300 человек и четырёх танков в Курской области. А за 32 месяца противник на фронте потерял около 900 танков и 1400 боевых машин. Армия России уничтожила столько же украинского вооружения, сколько Киев получил от Запада.
Телеграм-канал «Пограничник из ада»