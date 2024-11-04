70 тонн разочарования. Что не так с новейшим немецким танком Leopard 2A7 A1

Презентация Leopard 2A7 A1

На днях в Мюнхене состоялся дебютный показ обновлённой версии основного боевого танка (ОБТ) Бундесвера Leopard 2A7 A1. Полюбоваться плодом сотрудничества консорциума KNDS Germany и израильской компании Rafael Advanced Defence Systems прибыла не только верхушка ВС ФРГ и представители оборонной промышленности, но и делегация из Тель-Авива. В компании Leopard 2А7, Leopard 2А6 и даже «старичка» Leopard 2А4 новинка прошлась перед гостями парадным строем, сделала эффектный разворот на 360 градусов со стабилизацией башни и показала работу торсионной подвески на искусственных неровностях.

Особенности версии A7 A1 для собравшихся перечислил директор KNDS Germany Ральф Кетцель. Главным нововведением стала интеграция в башню базового Leopard 2 модификации A6 A3 израильского комплекса активной защиты (КАЗ) Trophy.

Трофи. Фото © Wikipedia / NatanFlayer

«Сегодня мы представляем технику, с помощью которой Германия готовится к выпуску Leopard 2A8. Эти танки позволят Германии провести соответствующие испытания и изучить технологию, которая с Leopard 2A8 станет стандартом всех Leopard 2. И это важная веха», — отметил Кетцель.

Всего запланирована модернизация 17 ОБТ до уровня Leopard 2A7 A1. Как только машины начнут сходить с конвейера и заступят на службу, они станут первыми в Европе серийными танками с КАЗ.

Как работает защита Leopard

Принцип действия любого из немногих когда-либо созданных комплексов активной защиты заключается в уничтожении вражеских реактивных гранат или управляемых ракет на подлёте к танку узконаправленным пучком поражающих элементов. Вокруг техники фактически создаётся неприступный купол усечённой формы, внутри которого цель за доли секунды поражается встречным ударом без участия экипажа. Отслеживание угроз ведут установленные по периметру радиолокационные станции.

Первопроходцем в этом вопросе является Советский Союз и его первый в мире серийный КАЗ «Дрозд», который ставили ещё на Т-55. Следующим удачным отечественным комплексом была «Арена», но разработка не пережила тяжёлые для армии 1990-е. Активная защита вернулась на российскую технику лишь с появлением новейшего танка Т-14 «Армата», оснащённого КАЗ «Афганит».

Сравнение немецкого и российского танков: Leopard 2A7 A1 против Т-90М. Инфографика © Life.ru.

Попытки создать оборонительный комплекс для техники параллельно предпринимались и на Западе, однако ни один КАЗ так и не был доведён до ума. Чего не скажешь об Израиле, где на фоне регулярных войн с соседями в начале 2000-х был сконструирован комплекс Trophy. Разработчик заверяет, что это высокоинтеллектуальная автономная система, которая не только обнаруживает угрозы на 360 градусов по азимуту, вычисляет их скорость и траекторию движения, но и классифицирует цели. Так, контрбоеприпас не сработает на пехоту рядом с техникой, пролетающую птицу или снаряды, выпускаемые самим танком.

Это единственный в мире КАЗ, который был применён в реальном бою и показал высокую эффективность, утверждают в Rafael. Однако танк Merkava Mk.4 не покидал ближневосточного театра военных действий (ТВД) и в комплекте с Trophy задействовался лишь на территории сектора Газа. В палестинском анклаве его обстрел мог производиться из гранатомётов РПГ-7, станковых СПГ-9 или ПТРК типа «Фагот» / «Корнет» и им подобных, но не более. В целом именно под борьбу с этими типами вооружения и заточен израильский комплекс.

Танк Merkava Mk.3. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Pistrov

Впрочем, не всё с КАЗ так гладко, в противном случае они давно стали бы массовым явлением. Это крайне дорогое и технически сложное устройство, эффективность которого многие эксперты ставят под сомнение. «Реальный бой», которым «козыряют» в Израиле, — это всего-то столкновения с палестинскими формированиями. О каком реальном тестировании может идти речь, если в арсенале заведомо более слабого противника нет ни современных танков с кинетическими БОПС, ни артиллерии, ни развитых беспилотных систем, а все боестолкновения проводятся на ограниченном ТВД.

В отличие от Израиля Германия благодаря украинскому конфликту получила редкую возможность не просто прогнать свои Leopard 2 через войну XXI века, но и выставить технику против армии №1. При этом Бундесверу даже не пришлось рисковать немецкими экипажами, так как внутрь посадили военнослужащих ВСУ. Оборонительные и наступательные действия на широчайшем оперативном просторе, ожесточённые баталии с участием авиации, артиллерии, мин и дронов, а также десятки сожжённых российскими воинами танков дали Германии неоценимый опыт. Опыт, которым никто не воспользовался…

Слабые места Leopard 2A7

База обновлённого Leopard 2A7 A1 де-факто осталась на уровне Leopard 2A4 1985 года и представляет собой всё то же семикатковое гусеничное шасси с 1500-сильным турбодизелем. Усилена лишь противоминная защита днища и пологий участок верхней лобовой детали (ВЛД), а гусеничные траки пропали с ВЛД, уступив место прибору ночного видения для механика-водителя. В отличие от Leopard 2А7+ уязвимые борта машины не получили новые контейнеры динамической защиты и тоже остались на уровне Leopard 2А4, что ярко горели на Украине.

При этом из-за Trophy масса нового ОБТ достигла показателей предшественника — 70 тонн. Для сравнения: Т-90М весит на 22 тонны меньше. И проблема тут даже не в ухудшении динамических показателей, особенно по бездорожью, а в эвакуации застрявшей или повреждённой машины с поля боя. Помним, что подбитый американский М1А1 Abrams российские бойцы вывозили в тыл двумя БРЭМ, а ведь масса заокеанского исполина 60 тонн — не 70. Окажись Leopard 2A7 A1 в ловушке весенней распутицы под огнём противника, экипажу легче бросить машину.

Танк Т-90М. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Если на ту же Merkava Mk.4 комплекс активной защиты встал органично, то немецкая «кошка» заплатила за Trophy увеличением и без того гигантских габаритов. Башня Leopard 2 с массивными комбинированными «щеками» и развитой кормовой нишей с боекомплектом первой очереди на модификации A7 A1 стала ещё больше и почти достигла длины шасси. Всему виной импульсно-доплеровская РЛС ELM-2133, включающая четыре радара с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Помимо усиленной нагрузки на электропривод и погон это затруднит наведение орудия в ограниченном пространстве и эвакуацию мехвода из-за спрятанного под одним из радаров люка.

Может, вся ставка сделана на Trophy и Leopard 2A7 A1 отныне стал неуязвимым? Увы, нет. В куполе КАЗ есть мёртвая зона. О неспособности израильского комплекса полностью защитить танк от беспилотников в интервью говорил и сам директор KNDS Germany Ральф Кетцель. Дрон попросту невидим для КАЗ в слепой воронке над башней. Да и экипажи ЦАХАЛ в ходе конфликта в Газе оснащали свои танки металлическими козырьками, так как были случаи поражения техники в самую макушку.