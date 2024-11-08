ВСУ потеряли более 300 человек и четыре танка в Курской области за сутки
ВСУ за сутки лишились более 300 человек и четырёх танков в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены 4 танка, 6 боевых машин пехоты, 6 боевых бронированных машин, а также 2 миномёта и 11 автомобилей. 2 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в оборонном ведомстве.
По данным МО, с начала боевых действий в Курской области противник лишился 30 500 военнослужащих, а также потерял 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортёров, 1 094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства.
Ранее стало известно, что российские войска заняли ещё три населённых пункта в Курской области — Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину. На днях наши бойцы спровоцировали контрнаступление ВСУ и уничтожили их. Как отмечал президент России Владимир Путин, украинским военным, зашедшим на курские территории, было приказано из-за океана сохранить позиции любой ценой, несмотря на колоссальные потери. По его словам, бойцы вражеской армии получили распоряжение продержаться до выборов президента США, чтобы усилия Демократической партии не были не напрасны.
Telegram / Зеленский