ВСУ потеряли более 300 человек и четыре танка в Курской области за сутки

ВСУ за сутки лишились более 300 человек и четырёх танков в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены 4 танка, 6 боевых машин пехоты, 6 боевых бронированных машин, а также 2 миномёта и 11 автомобилей. 2 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в оборонном ведомстве.