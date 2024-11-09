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Регион
9 ноября, 08:27

«Всё в труху»: Мощные русские бомбы убивают мотивацию ВСУ, признался командир

Офицер ВСУ Чили пожаловался на «проблемы» из-за российских авиабомб ФАБ и КАБ

Бомба ФАБ 3000. Обложка © Telegram / Минобороны России

Бомба ФАБ 3000. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские авиационные бомбы ФАБ и КАБ не дают покоя ВСУ, разнося в труху любые цели. Об этом заявил командир взвода БПЛА «Интернационального легиона» Украины с позывным Чили. Он отметил, что если от дронов ещё можно как-то увернуться, то от этих снарядов не спастись.

«Против КАБ и ФАБ ситуация очень тяжёлая. Они нам много проблем создают, и с этим сложно что-то делать. Они действительно разносят всё просто в труху», — жалуется он.

Командир добавил, что даже на участках, где украинские солдаты готовы идти в бой, пара авиационных бомб, разбивающих укрытия, уничтожает всю мотивацию личного состава.

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Недавно украинский волонтёр Тарас Чмут заявил, что киевский фронт переживает самый трудный период с весны 2022 года. Он ожидает снижения возраста мобилизации и ухудшения внутриполитической ситуации.

Николай Рюмин
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