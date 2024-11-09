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Регион
9 ноября, 06:44
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ВС РФ захватили в плен военнослужащую ВСУ в Курской области

Бойцы ВС РФ из группировки «Север» захватили в плен женщину-военнослужащую, воевавшую на сторону ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен... По её словам, пришла в ВСУ добровольцем», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru уже писал, что на Украине вновь ведутся разговоры о мобилизации женщин. На столь отчаянные меры киевский режим готов пойти из-за колоссальных потерь на фронте, которые оставят ВСУ без живой силы уже в 2025 году. Позднее Минобороны Украины объявило, что отправит женщин и инвалидов на разминирование территорий Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Мария Любицкая
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